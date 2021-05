Quelle fausse rumeur coquine poursuit Cléopâtre depuis des siècles ?

publié le 12/05/2021 à 07:01

Et cela concerne la vie sexuelle de la reine d'Égypte qui, selon une rumeur qui se propage depuis l’an 40 avant Jésus-Christ, aurait inventé le vibromasseur. En l'occurrence un jouet fabriqué avec un papyrus, ou une calebasse creusée, tout le monde n’est pas d’accord, ce qui en dit déjà long sur la fiabilité de l'info, et que Cléopâtre aurait fait remplir d'abeilles avant de l'utiliser. Le frémissement des insectes dans son intimité lui permettait alors de se donner du plaisir solitaire. Sauf que c'est une fake news…



Toutes ces histoires sur la sexualité débridée de Cléopâtre ont été inventées pour salir son image. Les Romains supportaient mal qu'une femme puisse leur tenir tête. Alors l'empereur Auguste avait donné l'ordre de la discréditer par tous les moyens.

Et quel meilleur moyen que de la faire passer pour une dépravée et une nymphomane, assoiffée de sexe et de pouvoir ? Les auteurs à la botte du pouvoir comme Horace ou Virgile s'en donnent à cœur joie. Ils racontent entre autres perversions que Cléopâtre a pratiqué des fellations sur cent soldats égyptiens en une seule soirée. Et ça c'est mignon à côté du reste, c'est dire…

Et donc ils inventent aussi cette histoire de vibromasseur à abeilles. Qui comme le reste, à force d'être matraqué, puis relayé au fil des siècles et des plus de 1.000 livres écrits sur elle sans compter quelques films érotiques, va finir par créer le mythe de la Cléopâtre folle de sexe qui, elle aussi, du côté d'Alexandrie, Alexandra, avait plus d’appétit qu'un barracuda…

