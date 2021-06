Quelle est l'explication de l'expression "tailler une pipe" ?

publié le 11/06/2021 à 07:01

Vous savez tous, ce que cela signifie… dans le cas contraire, c'est une façon imagée de parler d'une fellation. Cette expression triviale est née au début du XXème siècle, dans le milieu des prostituées.

Jusque-là, elles disaient plutôt qu'elles "faisaient un pompier". Par analogie, avec le verbe "pomper", ce qu'à l’époque devaient faire les soldats du feu dans un mouvement de va-et-vient pour alimenter leur lance à incendie. Vous avez à peu près l’image… "Tailler une pipe" est une aussi une référence imagée à un comportement…

Dans les années 1900, les hommes se roulaient eux-mêmes leurs cigarettes. Certes celles vendues toutes faites existaient déjà mais elles étaient hors de prix et donc réservées aux gens riches. Et lorsqu’on roulait, on disait qu'on se faisait une pipe.

C'était de l’argot populaire, lié au fait que la quantité de tabac dont on avait besoin pour une cigarette était à peu près celle utilisée pour une pipe. Les prostituées ont vu dans les différentes étapes du roulage de cigarette une analogie avec celle d’une fellation…

Prendre d’abord délicatement dans sa main la future cigarette, la faire tourner entre ses doigts avant d’y mettre sa langue tout du long pour l’humidifier et la terminer. Avant de la fumer. Voire d’avaler la fumée, expression chez les prostituées pour dire, si je puis m'exprimer ainsi, qu’on ne perdait pas une goutte de la pipe…

