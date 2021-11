Bretagne : que signifient les bandes noires et blanches sur le drapeau ?

Ce détail était aux yeux de tous depuis plus d'un an, et pourtant personne n'a rien remarqué. Emmanuel Macron a modifié le bleu du drapeau de la France. Désormais, un bleu marine, plus foncé, apparaît derrière le président de la République lorsqu'il s'exprime. RTL s'est donc penché sur l'histoire des drapeaux et notamment celui de la Corse.

Sur le drapeau régional breton, qu'on appelle le Gwenn Ha Du, on peut voir neuf bandes : cinq noires et quatre blanches. Celles-ci incarnent les neuf provinces historiques de la région. Les bandes blanches représentent les régions de la Basse-Bretagne : Bro-Dreger (Trégor), Bro-Gernev (Cornouaille), Bro-Wened (Vannetais) et Bro-Leon (Léon). Les bandes noires représentent la Haute-Bretagne : Bro-Sant-Brieg (Saint-Brieuc), Bro-Zol (Dol), Bro-Roazhon (Rennes), Bro-Naoned (Nantes) et Bro-Sant-Maloù (Saint-Malo).



Après la Première Guerre mondiale, le mouvement régionaliste breton souhaitait un drapeau qui reflète la Bretagne. C'est celui de Morvan Marchal, un militant breton, qui sera choisi. Il va largement s'inspirer du modèle américain qui représente les valeurs de la liberté et de l'indépendance.