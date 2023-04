Bible : un nouveau chapitre découvert 1.500 ans après sa rédaction

La Bible reste à ce jour l'œuvre de littérature la plus traduite et commercialisée dans le monde. En analysant un parchemin, l'Institut de recherches médiévales de l'Académie des sciences autrichienne a découvert ce qui semble être un nouveau chapitre de l'ouvrage.

Un chapitre daté de la première moitié du VIe siècle, caché sous trois couches d'autres textes, dans un ouvrage appartenant à la bibliothèque du Vatican. Ce sont des analyses UV qui ont permis de mettre à jour ce tout nouveau chapitre.

Il s'agit du chapitre 12 de l'Évangile selon Saint Mathieu, un texte qui parle du Shabbat. Une version plus ancienne et plus détaillée de ce que l'on connaissait jusqu'à présent. Ce texte est sans doute l'une des premières transcriptions des Évangiles. Rédigé en vieux syriaque, version ancienne de l'araméen, on ne connaissait jusqu'alors que deux manuscrits dans cette langue. Le premier est conservé à la British Library à Londres et le deuxième se trouve dans le monastère Sainte-Catherine du Sinaï, en Égypte.

Une découverte exceptionnelle et intuitive

"Cette découverte prouve à quel point l'interaction entre les technologies numériques modernes et la recherche fondamentale peut être productive et importante lorsqu'il s'agit de manuscrits médiévaux", souligne Claudia Rapp, la directrice de l'Institut de recherches médiévales.

Le document a été découvert grâce à l'intuition de chercheurs : en effet, les scientifiques ont supposé que, le parchemin étant rare à l'époque, il avait pu être réutilisé et donc pouvait renfermer des textes cachés. Une intuition qui s'est révélée des plus justes.

