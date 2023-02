Pourquoi la Bible et Pinocchio ont menti en racontant que les baleines peuvent avaler un homme ?

À écouter Ah ouais ? du 23 février 2023 00:02:26

Le documentaire Les Gardiennes de la planète est sorti au cinéma mercredi 22 février, dans lequel Jean Dujardin raconte l'histoire des cétacés, et comment ils sont menacés par la pollution dans les océans. Et malgré la légende, les baleines ne peuvent pas avaler un homme ! La Bible nous a menti avec son histoire de Jonas qui se retrouve dans le ventre d'une baleine. Pareil pour Pinocchio et Gepetto qui sont prisonniers à l'intérieur de Monstro, un cétacé gigantesque. C'est purement impossible.

En revanche, il arrive que des plongeurs se retrouvent engloutis par une baleine. Comme cet homme qui pratiquait la pêche sous-marine en Floride il y a deux ans et qui s'est retrouvé dans la gueule d'une baleine à bosse. En effet, certaines baleines sont dites engouffreuses. Elles ouvrent leur gueule et font rentrer à l'intérieur un gros volume d'eau et tout ce qu'il contient. Poissons, crevettes, planctons dont elles raffolent. Et peut-être un être humain s'il se trouve au mauvais endroit.

Il faut dire que la gueule d'une baleine à bosse peut mesurer trois mètres de long, soit la taille de certaines chambres de bonne à Paris. Sauf qu'elles n'avalent pas l'être humain, elles le recrachent. Tel ce qui s'est produit en Floride. Comme les requins, elles n'aiment pas la chair fraîche. D'autant que la gorge d'une baleine fait la taille d'un poing et ne peut pas beaucoup s'élargir. Résultat : un homme ne peut pas se retrouver dans l'estomac d'une baleine. Enfin presque.

Sur les 90 espèces de cétacés sur Terre, une seule peut physiologiquement le faire : le cachalot possède un assez grand œsophage. La preuve, on a déjà retrouvé dans son estomac un calamar de 14 mètres de long. Mais la probabilité que ça arrive à un homme est estimée à... une sur un milliard. Façon de parler, on a une chance sur 100.000 de mourir piqué par une guêpe ou mordu par un serpent. Aussi, une étude américaine de 2019 a prouvé qu'un animal a une chance sur 4 d'être tué par un homme. Oui, l'homme fait plus de ravage chez les animaux que le crabe chez l'homme. Le crabe, je parle du cancer, pas du crustacé !

