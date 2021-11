Anne de Bretagne : comment la reine a réussi à féminiser la cour du royaume de France

Dans cet épisode d'Entrez dans l'Histoire, partons à l’aube de le Renaissance française sur les traces d’une femme qui a marqué son époque par sa liberté et son sens de la diplomatie : Anne de Bretagne.

Femme la plus puissante de son époque, cette duchesse indépendante est couronnée deux fois reine de France, ce qui sera unique dans l’histoire de notre pays. Un peu oubliée après sa mort, elle devient dès le XIXe siècle l’emblème de sa région natale. Son beau visage est presque devenu une marque et le plus beau symbole de l’Armorique.

Mariée à Charles VIII pour sauver sa terre bretonne, Anne de Bretagne arrive à la cour du roi à Amboise. Elle essaye d'y d’inculquer un peu de chic, car il faut être honnête, la cour de Charles VIII, ce n'est pas Downton Abbey, explique Lorànt Deutsch. C’est plutôt chasse, guerre et chansons paillardes. Et comment civilise-t-on les hommes ? Avec des femmes !

Anne de Bretagne va donc recréer la cour de femmes qu’elle avait à Nantes, en plus fastueuse encore. "Les femmes ont un rôle extrêmement important comme mécènes dans les arts et les lettres et on voit qu'Anne de Bretagne joue ce rôle à merveille. Elle dispose de ce qu'on appelle à l'époque une librairie, c'est-à-dire une bibliothèque de très grande importance", explique Murielle Gaude-Ferragu, historienne et auteure du livre La reine au Moyen Âge: Le pouvoir au féminin XIVe-XVe siècle, au micro d'Entrez dans l'Histoire.

Anne de Bretagne compte une cour d’une centaine de jeunes filles venues des plus grandes familles du royaume, toutes vierges, bien élevées et bientôt prêtes à se marier, avec son accord. C’est comme ça qu’on crée des réseaux d’influence féminins qui concurrencent les politiques masculines. "Sa cour est très importante. On sait très bien que pendant longtemps, les reines avaient entre 12 et 13 dames et demoiselles d'honneur. Avec Anne de Bretagne, au contraire, on parle de la Cour des Dames et elles sont une trentaine autour d'Anne de Bretagne pour magnifier la cour de France", conclut Murielle Gaude Ferragu.