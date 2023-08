7 août : quand la première ascension du Mont Blanc débutait

Village assez pauvre et isolé, Chamonix ne connaissait pas grande activité avant l'exploit de Michel Paccard et Jacques Balmat. En effet, les deux natifs du village ont changé la face de la vallée de Chamonix. Avant 1760, personne ne s'aventurait sur les glaciers de la montagne, que les habitants pensaient hantés par la "Reine blanche". Mais cette année-là, le physicien et géologue genevois Horace Bénédict de Saussure arrive dans la vallée, et affiche un message sur les murs de village. "Une forte récompense sera offerte à celui qui trouvera l'itinéraire jusqu'au sommet du Mont Blanc".

S'ils n'ont pas la compétence pour l'atteindre, les bergers et chercheurs de cristaux du coin tentent l'exploit, sans succès. Le jeune paysan de 24 ans Jacques Balmat tente d'arriver en haut en deux jours, avec son ami médecin Michel Paccard. Après une nuit sous un bloc de granit, ils repartent dès le lendemain, le 8 août, à quatre heures du matin. Sans aucun équipement, ils sont confrontés à un froid qui les fouette.

Finalement, après quinze heures d'ascension, à 18 heures 23 minutes, ils foulent le sommet. À la suite de ce miracle, l'alpinisme connaît un franc succès dans la zone, et le Mont Blanc n'est plus jamais tranquille. Les expéditions se démultiplient, comme ceux qui tentent la montée, qui y laissent parfois la vie, tels que Vincendon et Henry en 1956.

Aujourd'hui, il y a trop de monde. Le Mont Blanc est devenu un site de tourisme surexploité et envahi par les flots de touristes. Au grand désarroi du maire...

