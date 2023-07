25 juillet : quand le Concorde s'écrasait au décollage à Gonesse

Après 88 secondes de vol seulement, l'avion le plus célèbre de la fin du XXe siècle partait en poussières, et les vols du Concorde avec lui. Trois ans après le drame, plus aucun avion de ce type ne volera pour les trajets commerciaux.

Le vol AF 45-90 d'Air France endeuille l'aviation en prenant feu au décollage. Pas moins de 9 membres de l'équipage et 100 passagers allemands sont décédés. L'appareil a touché un hôtel à Gonesse, faisant quatre morts de plus.

Symbole du génie aéronautique français pendant des années, le Concorde fût lancé sous Valéry Giscard d'Estaing vers la fin des Trente Glorieuses. Le crash de 2000 a marqué la fin de trente ans de rayonnement de la France à travers cet avion.

Trop cher, trop gourmand, trop polluant, trop bruyant... Le Concorde avait fait son temps, a-t-on expliqué a posteriori. Le 31 mai 2003, c'est l'ultime vol du "plus bel avion du monde", selon ce qu'on dit au micro du cockpit de cette dernière envolée.

Des Concordes plus "écolos" sont prévus

Au début des années 2010, la NASA veut son avion supersonique : comme le Concorde, mais plus écologique. Ainsi, 20 millions de dollars sont investis dans l'entreprise de construction Lockheed Martin qui se charge d'évaluer la possibilité de concevoir un appareil plus écologique et plus silencieux que son ancêtre.

L'Agence spatiale européenne suit l'initiative, avec le Lap-4, dans lequel 17 millions d'euros ont été investis afin de savoir dans quelle mesure le projet est réalisable. Prévu pour être cinq fois plus rapide que Concorde, ce modèle permettrait de rallier Paris à New York en seulement quarante minutes.

La compagnie Boom Supersonic rêve aussi en grand. Plus vite, plus haut, plus fort : voici la devise du monde qui vient.