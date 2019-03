VIDÉO - Concorde : il y a 50 ans, il s'envolait pour la première fois

publié le 02/03/2019 à 08:12

Il y a cinquante ans, le Concorde s'envolait pour la première fois. Le 2 mars 1969, alors que les conditions climatiques ne sont pas bonnes, l'avion franco-britannique décolle de l'aéroport de Toulouse-Blagnac et arrache ses 112 tonnes du sol. Le pilote d'essai André Turcat tient les commandes du "prototype 001" pendant 27 minutes au-dessus de la vallée de la Garonne.



Il faudra attendre presque sept ans pour le véritable démarrage de l'appareil avec, le 21 janvier 1976, une mise en service commerciale conjointe par Air France et British Airways, lors de vols inauguraux Paris-Rio et Londres-Bahreïn. 139 passagers privilégiés, pouvant atteindre deux fois la vitesse du son, soit 2.500 km/h (mach 2,02). Le Concorde relie Paris à New York en moins de 3h30. Mais seulement 20 appareils (dont 6 non commerciaux) sont construits. En cause : son coût de réalisation trop élevé et son manque de rentabilité décrié.

Après trente ans de gloire et de fascination, c'est un drame ayant provoqué 113 morts qui met fin au règne de l'oiseau blanc. En juillet 2000, l'avion s'écrase sur un hôtel de Gonesse, seulement deux minutes après son décollage de Roissy-Charles-de-Gaulle. En 2003, le Concorde tire sa révérence. Mais près de vingt ans après sa mort, de nombreuses entreprises tentent de le faire renaître, à commencer par la Nasa qui espère remettre au goût du jour les vols supersoniques.