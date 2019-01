publié le 03/01/2019 à 14:32

Après 13 Reasons Why et Atypical, Netflix s'attaque une nouvelle fois à la sexualité des adolescents avec Sex Education. Les huit épisodes de cette série "so british" sortiront le 11 janvier 2019 en exclusivité sur la plateforme.



Contrairement aux sujets délicats du viol et des agressions sexuelles évoqués par l'héroïne américaine Hannah Baker ou de l'autisme avec Sam, Sex Education parle... d'éducation sexuelle. Le jeune Otis, un ado vierge, est entraîné par sa camarade rebelle Maeve à créer une cellule de thérapie sexuelle clandestine au sein de leur lycée. Et en bonus, sa mère, une sexologue quelque peu intrusive jouée par l'ancienne traqueuse d'aliens, Gillian Anderson (X-Files, The Fall).

"J'ai remarqué que tu faisais semblant de te masturber et je me demandais si tu voulais qu'on en parle", demande la mère d'Otis à son fils. Première phrase et regard gêné du jeune adolescent, cette nouvelle série s'annonce incisive à l'image de son prédécesseur anglais Skins. Si on exclut drogues et psychoses.