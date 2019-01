La série Netflix "You", avec Elizabeth Lail et Penn Badgley

publié le 08/01/2019 à 15:36

Disponibles depuis le 26 décembre 2018 sur Netflix, les aventures de Joe Goldberg (Penn Badgley) n'ont pas fini de nous faire frissonner : une saison 2 de You est prévue courant 2019. Ce thriller psychologique est l'adaptation du roman éponyme (Parfaite en France) de Caroline Kepnes, scénariste pour la série familiale 7 à la maison. "Il y a beaucoup de choses super dans le second roman que l'on va pouvoir adapter, mais à notre manière", a confié Sera Gamble (The Magicians), co-créatrice de la série avec Greg Berlanti (scénariste sur Dawson) au site TVLine.



Dans la première saison, Joe, le gérant d'une librairie new-yorkaise, devient obsédé par Beck, une jeune aspirante écrivaine. Pour lui, aucun doute, ils sont faits l'un pour l'autre. Sur les réseaux sociaux ou dans la rue, le jeune homme la traque tout en entretenant une relation aux apparences saines avec elle. Quitte à commettre des actes totalement fous... Seul Penn Badgley, le ténébreux Dan Humphrey dans Gossip Girl, est confirmé pour la saison 2.



Joe Goldberg déménage à Los Angeles

Les seuls indices connus pour le moment découlent de Sera Gamble. La co-scénariste de la série s'est confiée au Hollywood Reporter. On y apprend que Joe Goldberg s'installe à L.A. "Étant donné qu'il est un New-Yorkais pur jus, je ne peux pas dire qu'il tombe instantanément amoureux de cet endroit", précise-t-elle. De plus, l'anti-héros s'adressera toujours à une voix-off.

Diffusée par Lifetime aux États-Unis, la série sera dorénavant exclusivement visible sur Netflix cette fois-ci, nous apprend le média américain. "You devient ainsi la seconde série à passer de sa chaîne originelle à la propriété de Netflix, Les Nouvelles aventures de Sabrina étant la première", détaille-t-il. Tous les épisodes de la seconde saison devraient donc être visibles dans le monde entier au même moment.

> "You", la bande annonce Netflix de la saison 2