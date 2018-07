Virginie Ledoyen : sa scène d’amour avec Leonardo DiCaprio "pas glam du tout"

publié le 26/07/2018 à 14:23

C'est un véritable mythe qui s'effondre. Le baiser échangé entre le sex-symbol, Leonardo Dicaprio, et la non moins jolie, Virginie Ledoyen, pour les besoins du film La Plage, en 1999, a laissé un souvenir très mitigé à l’actrice française. Questionnée sur le sujet par le magazine Les Inrockuptibles, la comédienne a confié ne pas garder un très bon souvenir de cette scène.



"Pour le coup, à l’écran, la scène d’amour avec la musique des All Saints est très jolie (...) Mais à tourner… On est sous la flotte, on s’embrasse sous l’eau, on a de la morve partout, on crache. Ce n’est pas glam du tout", raconte-t-elle. Embrasser la star de Titanic n’a donc pas été une expérience aussi glamour qu’espéré pour l'artiste française, qui relativise quand même : "c’est resté un super souvenir parce que c’était Danny Boyle, c’était mon premier film “en Amérique” et c’était DiCaprio, la star du moment".

Le film, La Plage, a connu un important succès en France puisqu'en seulement une journée, le film est arrivé en tête du box-office avec plus de 48.000 entrées.