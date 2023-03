Walter Mirisch, le producteur de "West Side Story" est mort à 101 ans

Crédit : Charley Gallay / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Il était l'un des derniers grands producteurs de l'âge d'or d'Hollywood : Walter Mirisch, connu pour West Side Story ou Certains l'aiment chaud, est mort à l'âge de 101 ans, a annoncé ce dimanche l'Académie des Oscars dans un communiqué repris par l'AFP. Décédé le vendredi 24 février à Los Angeles, Walter Mirisch laisse derrière lui une riche carrière sur six décennies.

Oscarisé, le producteur né en 1921 à New York avait présidé l'Académie et reçu de nombreux prix. Il a notamment reçu l'Oscar du meilleur film pour Dans la chaleur de la nuit (1967), le prix en mémoire d'Irving G. Thalberg pour la "qualité élevée et constante de sa production cinématographique", ainsi que le prix humanitaire Jean-Hersholt.

Pour l'Académie, Walter Mirisch était "l'un des producteurs les plus prolifiques de l'histoire d'Hollywood". Sa société de production, la Mirisch Company, créée en 1957 avec ses frères Harold et Marvin, est à l'origine de plusieurs films cultes tels que Certains l'aiment chaud (1959), Les sept mercenaires (1960), West Side Story (1961), La Grande Evasion (1963), La Panthère rose (1963) ou encore L'Affaire Thomas Crown (1968).

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info