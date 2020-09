"Villa Caprice" : "Face à Arestrup, on élève son jeu", confie Patrick Bruel

publié le 01/09/2020 à 11:32

Patrick Bruel a présenté au Festival du Film Francophone d'Angoulême le film Villa Caprice réalisé par Bernard Stora, thriller judiciaire et surtout humain dans lequel il est beaucoup question du pouvoir et des jeux qui l'entourent. C'est un film malin, jouissif, tendu et le duo Bruel-Arestrup marche formidablement bien... Sortie prévu au début d'année 2021.

Me Germon et M. Fontaine. L'un est un ténor du barreau, l'autre est un cador des affaires qui a eu la mauvaise idée d'acheter une somptueuse propriété sur la Côte d'Azur en achetant aussi un homme politique. Fontaine engage donc Germon pour le défendre. Commence alors un duo ou peut-être un duel qui va pêle-mêle brasser les thèmes du pouvoir, de l'argent, de ce qui s'achète ou pas, des sentiments, de la famille...

Bernard Stora le réalisateur tisse une toile sensible assez désabusée ou lucide (qui sait) dans laquelle on croise Michel Bouquet, Laurent Stocker, Irène Jacob et un formidable tandem de comédiens : Niels Arestrup est l'avocat Germon et Patrick Bruel est Gilles Fontaine l'homme d'affaires. On pense souvent en voyant le film à ces autres histoires basées comme ça sur des confrontations : Le souper, Garde à vue, Diplomatie...

"C'est ce qui m'a motivé à la lecture du rôle, confie Patrick Bruel au micro de RTL. L’intensité du personnage et surtout la présence d'Arestrup, l'un des plus grands acteurs français. Quand vous l'avez dans vos yeux, vous êtes portés, vous êtes obligés d’élever votre jeu, comme au tennis."

Un album pour bientôt...

Villa Caprice montre comment le pouvoir, quel qu'il soit, fascine et isole à la fois. À sa manière, Patrick Bruel est un homme de pouvoir. "Ce n'est pas le même genre de pouvoir, explique l'acteur. Ce qui peut isoler c'est de faire cavalier seul. Moi j'ai la chance d'avoir toujours avancé en équipe, d'avoir des gens autour de moi. (...) J'ai connu le succès vers 28, 29 ans et c'est une chance que ce succès soit arrivé assez vite. Ça m'a montré que le succès n'était pas une fin en soi parce qu'on peut courir toute sa vie après le succès sans ça".

Puisqu'il est question de la carrière musicale de Patrick Bruel, le chanteur a dévoilé qu'il avait beaucoup apprécié ses petits concerts privés sur les réseaux sociaux pendant le confinement et qu'il avait hâte de retrouver la scène et sa tournée suspendue. "Il y aura peut-être un album qui viendra plus tôt, révèle Patrick Bruel. En attendant j'ai l'album live qui va sortir au mois de novembre. L'album de cette tournée qui a été interrompue mais qui reprendra bien sûr", a-t-il précisé.