publié le 29/03/2020 à 07:44

Voici un programme qui devrait intéresser beaucoup de Français en cette période de confinement généralisé. Puisque vous êtes bloqués chez vous, avec seulement les écrans et la technologie comme fenêtres sur le monde, Netflix sera d'un grand secours.

Le service de streaming devrait faire plaisir à beaucoup de fans de série avec l'arrivée de la très attendue suite du phénomène venu d'Espagne La Casa de Papel qui va dévoiler sa quatrième partie dès le 3 avril. Netflix continue aussi certains programmes comme la publication des films animés des studios japonais Ghibli, la suite de la télé réalité japonaise Terrace House ou des séries The Last Kingdom ou Fauda.

De nouveaux films, documentaires et programmes pour la jeunesse sont aussi disponibles en ce mois d'avril. Ils sont souvent moins mis en avant par l’algorithme de la plateforme mais nous vous conseillons d'y faire un petit tour !

Films, séries, documentaires... Voici de quoi préparer votre planning de films et séries à regarder en espérant la fin du confinement...

Les séries

> La Casa de Papel : Partie 4 ' Bande-annonce VOSTFR ' Netflix France Date : 26/03/2020

La Casa de Papel (saison 4), 3 avril

Le plan du Professeur est dévoilé, des vies sont menacées et les braqueurs doivent se protéger des ennemis à l'intérieur et à l'extérieur de la Banque d'Espagne.

Terrace House : Tokyo 2019-2020 (Partie 3), 7 avril

Tokyo. Dans la maison, la vie continue. Des portes s'ouvrent ou se ferment. Des liens naissent, se tissent ou se brisent. Ruka progresse. Hana voit arriver des rivales.

Brews Brothers, 10 avril

Ces deux frères sont incollables sur le brassage de la bière. Si seulement ils en savaient autant sur l'importance des liens familiaux.

Fary : Hexagone, 16 avril

Fary fait son retour sur scène où il enchaîne sur des sujets comme la religion, les influenceurs, le beatbox et les particularités typiques des Français.

Fauda (Partie 3), 16 avril

Doron prend au piège un jeune boxeur lorsqu'une mission d'infiltration met l'équipe sur la piste d'un chef du Hamas activement recherché par le Shin Bet.

Outer Banks, 15 avril

En déterrant un secret enfoui depuis longtemps, des ados déclenchent une série d'événements malencontreux qui les entraînent dans des aventures inoubliables.

Drôle de planète, 22 avril

Racontée par Dame Nature et sa troupe d'étranges créatures, cette série découverte offre un aperçu humoristique du quotidien des animaux les plus incroyables au monde.



La casa de los flores (saison 3), 23 avril

Cette série comique et dramatique qui épie une riche famille de Mexico et dévoile ses secrets revient pour sa saison 3.

After life (saison 2), 24 avril

Toujours en deuil après la mort de Lisa et peinant à tourner la page, Tony fait preuve de compassion pour son petit monde excentrique.

The Last Kingdom (saison 4), 26 avril

Alors qu'Edward et Aethelflaed s'affrontent sur l'avenir du royaume de Mercie et le rêve de leur père d'une Angleterre unie, Uhtred tente de récupérer ses droits.

Mes premières fois, 27 avril

Cette série humoristique sur le vécu d'une adolescente indo-américaine de première génération s'inspire de l'enfance de Mindy Kaling.

Trois mètres en dessous du sol, 29 avril

Inspirée des livres de Federico Moccia, cette série suit Summer, une ado qui étouffe dans sa petite ville et qui rencontre Ale, un jeune motard.

The Circle Game, prochainement

La stratégie compte dans ce jeu de popularité inspiré des réseaux sociaux. 8 joueurs français tentent d'éliminer la concurrence, avec 100 000 euros à la clé.

Hi Score Girl (saison 2), 9 avril

Ils ont progressé jusqu'au lycée, s'entraînant aux jeux de tir d'arcade en chemin. À présent, Haruo, Akira et leurs amis affrontent leur dernier niveau.

Les films

> Coffee & Kareem starring Ed Helms & Taraji P Henson ' Official Trailer ' Netflix Date : 26/03/2020

Les films Ghibli Ponyo sur la falaise, Le château ambulant, Le vent se lève, Pom poko, La colline aux coquelicots, Si tu tends l'oreille, Souvenir de Marnie seront disponibles dès le 1er avril.



La Casa de papel : le phénomène, 3 avril

Ce film explique pourquoi et comment La casa de papel a déclenché une vague d'enthousiasme mondiale pour un groupe de voleurs et leur professeur.



Coffee & Kareem

Alors qu'il tente de se mettre le fils préado de sa petite amie dans la poche, Coffee, un flic droit dans ses bottes originaire de Détroit, découvre un complot criminel.



Le catcheur masqué, 10 avril

Fort de pouvoirs spéciaux conférés par un masque magique, un fan de catch bouleverse l'ordre établi en s'inscrivant à une compétition pour y affronter un rival redouté.



Tigertail, 10 avril

À New York, Pin-Jui se pose des questions sur son amour de jeunesse et son départ de Taïwan, qu'il revisite des années plus tard avec sa fille Angela.



Love, wedding, repeat, 10 avril

Jack ne cesse de vivre différentes versions de la même journée, celle du mariage de sa sœur, dans le chaos, la panique et la promesse de l'amour.



La Terre et le sang, 17 avril

Après plusieurs années à la tête d'une scierie dans les Ardennes où il emploie d'anciens détenus et délinquants, Saïd a la mauvaise surprise de voir débarquer un cartel.



La folie des hauteurs, 17 avril

Inspiré de faits réels, ce film retrace l'ascension et la chute de deux agents immobiliers allemands qui se perdent dans leur propre dédale de fraudes et de mensonges.



Mais aussi : Sergio (17 avril), The Willoughbys (22 avril), Le fléau de Breslau (22 avril), Le silence du marais (22 avril), Tyler Rake (24 avril), Mensonges et trahisons (30 avril)...



Et pour les plus jeunes : Starbeam (3 avril), The Big Show Show (6 avril), Les mômes de l'apocalypse, volume 2 (17 avril), Salut ninja (saison 2)...

Documentaires

Une dose de scandale, 1er avril

Les méfaits de deux chimistes d'un laboratoire de la police scientifique qui ont dévié le cours de la justice pour les avocats, les autorités et des milliers de détenus.



Preuves d’innocence, 15 avril

L'Innocence Project dénoue les dysfonctionnements et les erreurs liées à plusieurs condamnations injustifiées, révélant l'injustice infligée aux victimes et aux accusés.



Mais aussi : Circus of Books, coupable et victime : l'histoire de Cyntia Brown, A Secret Love, Arashi's Diary - Voyage (ép. 8 et 9)...