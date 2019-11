publié le 21/11/2019 à 18:03

"Quand te reverrais-je pays merveilleux ?" Un simple début de chanson vous catapulte directement sur les pistes enneigées des Bronzés font du ski. Sorti en 1979 en France, il est la suite directe des Bronzés.

Dans cette aventure hilarante, Nathalie (Josiane Balasko), Bernard (Gérard Jugnot), Jean-Claude (Michel Blanc) et Christiane (Dominique Lavanant) débarquent à Val d'Isère où sont installés Jérôme (Christian Clavier) et Gigi (Marie-Anne Chazel), qui se sont mariés, et Popeye (Thierry Lhermitte). Loin des cocotiers du Club Med la bande d'amis enchaînent les scènes cultes sur les pistes de ski, dans le magasin de location, à la crêperie et sur le télésiège. Le tout sur les compositions de Pierre Bachelet dont le générique avec Just Because of You.

Un film qu'on ne présente plus et qui fait rire des générations de fans, spécialement à cette période hivernale.