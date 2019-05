publié le 05/05/2019 à 14:00

Ce weekend, Jade et Eric Dussart refont la télé avec Marie-Anne Chazel ! Malgré le succès populaire des Bronzés, les critiques, elles, n'ont jamais été tendres avec la troupe du Splendid. "Nous n'avons jamais vraiment eu de bonnes critiques (...) Quand sont sortis Les Bronzés 3, il y a une critique horrible qui nous avait fait une critique sur les Bronzés 1 et qui a dit 'Il est loin le temps des Bronzés 1'", explique la comédienne, amusée. Avant d'ajouter : "Les critiques pour nous, ça n'a jamais été un repère qualitatif."



Egalement interrogée sur l’éventuelle sortie d'un quatrième volet de la saga, Marie-Anne Chazel répond : "On en est au point mort. (...) Il y a un potentiel mais on n'a pas encore pris notre plume et on n'a pas encore démarré le travail." Parmi les pistes envisagées pour une suite : la retraite ! Même si tout est encore à l'état d'idée et de projet, la comédienne n'est pas contre un retour du casting originel : "Ce qui nous titille certainement tous, c'est de rejouer ensemble. Mais il faut pouvoir écrire. Et comme notre particularité à nous c'est d'avoir écrit nos films, il faut du temps, il faut que les agendas collent, il faut que l'envie soit là." A suivre donc...

Marie-Anne Chazel dans la peau d'une carmélite

Après des séries comme Munch et Engrenages, Nicolas Guicheteau revient sur le petit écran avec une nouvelle création : Les ombres de Lisieux. Dans ce téléfilm policier, le réalisateur plonge le téléspectateur dans un univers entre raison, croyances et folie. Pour porter l'intrigue, il a notamment fait appel à une icone du cinéma français, plus habituée aux comédies, et que l'on découvre dans un rôle tout en sobriété : Marie-Anne Chazel !

La comédienne incarne Sœur Angèle, une religieuse qui cache un lourd secret. Elle se retrouve confrontée à un duo d'enquêteurs, interprété par Flora Bonaventura de la série Commissaire Magellan, et Joffrey Platel (Demain nous appartient), après la découverte d'un cadavre dans le reliquaire de Sainte-Thérèse. Le téléfilm sera diffusé le 18 mai prochain sur France 3 !

Marie-Anne Chazel est Sœur Angèle dans le téléfilm de France 3 "Les ombres de Lisieux"

L'histoire : En plein cœur du carmel de Lisieux, la statue de Sainte-Thérèse semble s’animer. Un miracle ? Il n’en est rien… C’est en fait une mise en scène pour dissimuler le cadavre d’une jeune femme assassinée. Le commandant Thomas Renaud (Joffrey Platel) et le lieutenant Laurène Leterrier (Flore Bonaventura) sont chargés d’élucider ce meurtre peu banal qui les entraînera sur les traces de Sainte-Thérèse. Ils vont alors devoir faire équipe avec la dernière personne à laquelle ils pensaient : Sœur Angèle (Marie-Anne Chazel), une carmélite de Lisieux.