Les Bronzés ont 40 ans !

publié le 06/11/2018 à 13:00

Affiche du film '' Les Bronzés "

« Azur ! Nos bêtes sont bondées d’un cri. Je m'éveille songeant aux fruits noirs de la nube dans leurs cupulles véruqueuses et tronquées. - Et tu te mets toujours les fesses à l'air pour citer Saint John-Perse ? - ça aide ouais ». Le film culte « Les Bronzés » avec la troupe du Splendid, Christian Clavier, Gerard Jugnot, Marianne Chazel, Josiane Balasko, Thierry Lhermitte et Michel Blanc, a 40 ans ce mois-ci. Son réalisateur Patrice Leconte nous dévoile les secrets de tournage de ce classique du cinéma populaire français.