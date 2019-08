publié le 12/08/2019 à 18:31

Fans de la série The Crown, voilà de quoi illuminer votre semaine. La série centrée sur la famille royale la plus célèbre d'Europe vient de dévoiler son premier teaser de la saison 3. Si aucune parole n'est prononcée, le plus important est l'arrivée d'Elizabeth II (Olivia Colman) dans l'embrasure d'une porte.

Après avoir conquis le public avec le film La Favorite, pour lequel elle a remporté l'Oscar de la Meilleur actrice pour son rôle d'Anne d'Angleterre, Olivia Colman incarne donc une autre reine. Dans la série The Crown, dont la saison 3 est prévue pour le 17 novembre 2019 sur Netflix, la comédienne sera Elizabeth II. Elle succède à Claire Foy, qui a incarné la jeune monarque dans les précédentes saisons.

Les autres acteurs et actrices des précédentes saisons ne reprendront pas leurs rôles, pour coller à l'évolution physique des personnages. Ainsi, le prince Philip sera joué par Tobias Menzies et non plus Matt Smith, tandis qu'Helena Bonham Carter succède à Vanessa Kirby pour jouer la princesse Margaret.

Season Three of The Crown, starring Olivia Colman as Queen Elizabeth II, arrives 17th November. pic.twitter.com/eKPcUOq5Sp — The Crown (@TheCrownNetflix) August 12, 2019