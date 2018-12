publié le 05/12/2018 à 16:45

Le film s'annonce complètement déjanté. Phillippe Lacheau et toute sa bande se dévoilent un peu plus dans ces nouvelles images de Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Et surprise : Pamela Anderson fait une apparition remarquée dans cette bande-annonce.



On peut voir l'ancienne candidate de Danse avec les stars tomber dans les bras du comédien Julien Arruti, fidèle compère de Phillippe Lacheau depuis des années (Babysitting, Babysitting 2, Alibi et Épouse-moi mon pote).

C'est sur un lit que l'ex-star d'Alerte à Malibu apparaît à l'écran. Follement amoureuse après avoir senti le parfum de l'acteur, la comédienne lui demande de le rejoindre. Mais tout ne se passe comme prévu. Restant dans la continuité humoristique des précédents films de Phillippe Lacheau, un gag vient anesthésier la scène qui à la base devait être romantique.

La première bande-annonce diffusée le 25 septembre 2018 avait suscité bon nombre de réactions sur les réseaux sociaux. Moins de 24 heures après la diffusion de la vidéo, trois fois plus d'internautes ont cliqué sur le bouton "Je n'aime pas" que sur le bouton "J'aime". Le film est attendu dans les salles de cinéma le 6 février 2019.