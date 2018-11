"Danse avec les stars" : Pamela Anderson a été éliminée

publié le 09/11/2018 à 12:33

Une dernière danse et puis s'en va. Après avoir enflammé le dancefloor pendant sept primes, Pamela Anderson a été éliminée de la célèbre émission de TF1, Danse avec les stars jeudi 8 novembre 2018, habituellement programmé le samedi mais décalée en raison des Music Awards.



La vedette d'Alerte à Malibu n'a pas convaincu les téléspectateurs et téléspectatrices puisqu'à l'issue du vote final, la comédienne de 51 ans n'a obtenu que 27% des voix du public face au mannequin Terrence Telle (73% des votes du public).

Malgré des problèmes de blessure à répétition, Pamela Anderson a su livrer une belle prestation avec son partenaire Maxime Dereymez sur la chanson Bad de Michael Jackson. "Je suis vraiment très reconnaissante, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je me suis beaucoup amusée et j'espère que vous vous êtes amusés en me regardant danser", a-t-elle déclaré après l'annonce de son élimination.

Désormais, les candidats en lice sont Terence Telle, Héloïse Martin, Iris Mittenaere ainsi que Clément Remiens.

#DALS

Et c'est @TelleTerence et @FauveHautot qui continuent l'aventure ! Un immense BRAVO à @pamfoundation pour son magnifique parcours ! pic.twitter.com/Z817ba2xJp — Danse Avec Les Stars (@DALS_TF1) 8 novembre 2018