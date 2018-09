publié le 26/09/2018 à 16:14

"Nicky Larson ne craint personne !" C'était par ces mots que le générique du dessin animé des années 90, Nicky Larson, présentait son héros vif, intrépide et passablement lourd avec les filles. Nicky Larson en 2018 devrait peut-être craindre la colère des internautes.



Ce protagoniste régulier du Club Dorothée a lui aussi le droit à une adaptation avec de vrais acteurs, en "live-action", un peu comme les nombreux films Disney qui envahissent les cinémas depuis quelques années.

Chaque adaptation de dessin animé est un peu difficile et provoque souvent la colère des fans de la première heure. On se souvient de la polémique de Ghost in the Shell et de son héroïne japonaise jouée par... Scarlett Johansson. Cette fois, ce sont des Français qui se sont attaqués à un monument de l'animation japonaise et proposent une comédie bien de chez nous. Le trailer a été dévoilé le 25 septembre 2018 et la réception est... très mitigée.



Quand tu arrives à faire un faux raccord dans les trois premiers plans de ton trailer ¯\_(¿)_/¯ #NickyLarson pic.twitter.com/tYn8hu3pxS — Fabien Vautrin (@_FabV) 25 septembre 2018

C'est un triste jour dans l'histoire du manga et de l'animation japonaise. Je viens de voir la bande annonce de Nicky Larson et pour faire simple c'est à chier et encore je pèse mes mots. Je ne comprend pas comment Tsukasa Hojo a pu donner les droits pour ça.... #NickyLarson — TakumiNoSekai.com ¿ (@Takumi_no_Sekai) 25 septembre 2018

Chose assez rare dans le monde des trailers, le ratio de "likes" est très défavorable sous la bande-annonce sur la chaîne officielle de Sony Pictures. Moins de 24 heures après la diffusion de la vidéo, trois fois plus d'internautes ont cliqué sur le bouton "Je n'aime" pas que sur le bouton "J'aime".