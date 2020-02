VIDÉO - Oscars 2020 : l'hommage de Renée Zellweger à Judy Garland

publié le 10/02/2020 à 09:36

C'est le sacre de Renée Zellweger aux Oscars 2020. Cinq ans après avoir remporté une statuette en tant que Meilleure actrice dans un second rôle pour Retour à Cold Mountain, elle vient de remporter celui de Meilleur actrice pour son rôle dans Judy.

Biopic de Rupert Goold, Judy, en salles le 6 février 2020, Judy est l'adaptation de la comédie musicale End of the Rainbow de Peter Quilter. Il raconte comment, à la fin des années 60, Judy Garland s'apprête à donner une série de concerts à Londres, alors que sa voix est fragilisée et qu'elle souffre de sa vie consacrée à Hollywood.

C'est d'ailleurs à cette icône du cinéma et de la musique que Renée Zellweger a décerné son Oscar. "Judy Garland n'a pas reçu les honneurs qu'elle méritait en son temps. Mme Garland, vous êtes certainement parmi les héroïnes qui nous unissent et nous définissent, et (cette récompense) est sans aucun doute pour vous", a-t-elle déclaré sous les applaudissements de la salle.

Renée Zellweger a aussi remercié sa famille, venue l'encourager pendant la soirée : "Ils sont ne venus avec rien d'autre qu'eux-mêmes et le fait de croire dans le rêve américain et voilà maintenant, on a l'Oscar".