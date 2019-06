publié le 31/05/2019 à 14:35

Une licorne blanche volant au grès du vent, des sirènes ondulant dans un lac paradisiaque... et un avion qui sillonne les airs. Dans les premières images de la bande-annonce de Onward (en salles le 4 mars 2020), le duo Pixar/Disney s'amuse à imaginer ce qu'un monde féerique deviendrait à l'époque moderne.



"Dans les temps anciens, le monde était magique mais les temps changent", peut-on lire en légende des images du trailer. Le réalisateur Dan Scanlon (Monstres Academy) annonce la couleur dès les premières secondes, les clichés auront la vie dure : aujourd'hui, les licornes font les poubelles, les centaures font du jogging avec des écouteurs bluetooth et les trolls sont des employés de parking.

Ce prochain film d'animation suit les aventures de Ian et Barley Lightfoot, deux elfes orphelins, doublés respectivement par Tom Holland (Spider-Man : Far from Home) et Chris Pratt (Les Gardiens de la galaxie). Dans le trailer, avec son blouson en cuir, ses bracelets cloutés et son camion de rockeur, Barley vient chercher son frère pour "une aventure" avec en fond sonore la très entraînante chanson Magic du groupe américain The Cars. On attend avec impatience ce nouveau film signé des géniaux créateurs de Toy Story - qui débarque pour une quatrième fois au cinéma - et des Indestructibles