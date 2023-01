Fin de la pénurie de PS5 : peut-on désormais trouver la console facilement en France ?

La pénurie de PlayStation 5 touche à sa fin. Sony a profité du salon technologique CES de Las Vegas pour annoncer le 4 janvier 2022 qu'il sera désormais plus simple de trouver la fameuse console dans les rayons à l'avenir. Lancée fin novembre 2020, la console de salon nouvelle génération du constructeur japonais a vu sa production ralentie par la pandémie de Covid, les perturbations dans les domaines de la livraison et des transports et la pénurie de semi-conducteurs. Deux ans après sa sortie, la PS5 est présente dans près de 30 millions de foyers à travers le monde. Elle rattrape peu à peu son retard sur la PS4, écoulée à près de 120 millions d'exemplaires depuis sa mise en circulation en 2013.

Pour autant, les clients français vont devoir prendre encore un peu leur mal en patience avant d'espérer trouver facilement la console en rayon. En raison de la très forte demande pour ce produit, les distributeurs et les enseignes spécialisées ne sont pas encore en mesure de satisfaire tous les besoins, même si la situation est moins congestionnée qu'il y a quelques mois de cela. Interrogé par RTL, Fnac-Darty dit recevoir régulièrement des stocks de PS5 et avoir mis en place un système de liste d'attente pour réguler les demandes au compte-goutte. L'enseigne s'attend toutefois à ce que les délais soient moins contraignants à l'avenir avec les propos de Sony.

De son côté, Boulanger dit ne pas avoir de "visibilité sur le stock des PS5" et reste "tributaire de ses partenaires fournisseurs sur la disponibilité des produits". Même son de cloche chez Rakuten, qui se dit "incapable de prévoir les évolutions de stocks dans les semaines à venir" mais qui poursuit les échanges avec ses vendeurs sur le sujet. Amazon a aussi mis en place un système d'invitation pour filtrer les acheteurs. Micromania refuse de prendre la parole sur ce sujet actuellement.

En attendant un réapprovisionnement plus conséquent, on trouve quelques unités disponibles dans ces enseignes. Mais il convient d'être vigilant face aux tarifs appliqués, certains sites n'hésitant pas à profiter de la pénurie pour proposer la console entre 700 et 1.000 euros, alors que son tarif officiel, en hausse de 50 euros depuis cet été, est de 549,99 euros pour la version équipée d'un lecteur de disque et de 449,99 euros pour la version digitale. Les distributeurs proposent aussi régulièrement des packs, avec un ou deux jeux vidéo tendances, une ou deux manettes voire un téléviseur, pour gonfler allègrement le prix de la console. Les prix flambent aussi sur le marché de l'occasion, sur Le Bon Coin, notamment.

