publié le 14/08/2018

Après Maléfique, Le Livre de la jungle, La Belle et la Bête et le Roi Lion, la maison de Mickey s'attaque à Mulan. Le tournage du live-action movie consacrée à la légendaire guerrière chinoise vient de débuter. "Le tournage de l’adaptation en prises de vues réelles du classique de l’animation Mulan, sorti en 1998, vient de commencer. Tourné en Nouvelle-Zélande et en Chine, le film sortira dans les salles françaises le 25 mars 2020", vient d'annoncer Disney dans un communiqué.



Si peu d'information ont pour l'instant été communiquées sur ce projet, nous savons déjà que le scénario a été confié à Rock Jaffa et Amanda Argent, les scénaristes de Jurassic World et de la Planète des singes : les origines. Disney a profité de cette annonce pour publier une première photo de l'actrice sélectionnée pour jouer Mulan. La comédienne et chanteuse chinoise Liu Yifei (Le Royaume Interdit, Once Upon A Time) apparaît sur la photo en costume d'époque et brandissant une épée.

Le premier visuel du live-action movie "Mulan" Crédit : Disney

Disney a eu la sagesse de réserver son casting à des actrices et acteurs asiatiques pour éviter toutes critique de "white-washing". Sont également au casting : Donnie Yen (Rogue One), Jason Scott Lee (Tigre et Dragon 2), Rosalind Chao (Star Trek : Deep Space Nine) et les deux grandes stars du septième art chinois Gong Li (Mémoires d'une geisha, La Cité interdite, Épouses et concubines) et Jet Li (Le Temple de Shaolin, L'Arme Fatale IV).

Respecter la légende et le film de 1998

Une source proche de la production avait confié début octobre 2017 au site Vulture que l'histoire serait "un mélange entre la Balade de Mulan et la version animée de 1998". Dans les deux versions, la jeune Mulan se grime en homme pour rejoindre l'armée impériale, mais dans le dessin animé, elle le fait pour remplacer son père malade. Elle est aussi accompagnée de son dragon Mushu et vit une histoire d'amour avec l'officier Shang.



Si ses derniers live-action ont été réussis, Disney aura sans doute plus de difficultés à adapter Mulan car la firme fait face à un double enjeu. Elle doit réussir à intéresser le public occidental, qui est familier du dessin animé, tout en plaisant à un public chinois qui connaît surtout la légende originelle et qui y est attaché. Il devra également faire face à Sony, qui a aussi pour projet d'adapter la légende de Mulan.