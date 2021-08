Retardé à plusieurs reprises en raison de la crise sanitaire, le tournage de Mission Impossible 7 a repris ces derniers jours en Angleterre et une nouvelle cascade impressionnante a fuité sur les réseaux sociaux. Un train à vapeur lancé à pleine vitesse sur une voie ferrée, près du village de Stoney Middleton, dans le Derbyshire, s'est élancé dans le vide avant de terminer sa course en s'écrasant quelques dizaines de mètres plus bas.

Lors de cette scène à haut risque, les producteurs du 7e opus cinématographique de la franchise ont mis de gros moyens puisqu'ils ont fait construire cette voie de chemin de fer spécialement pour cette séquence.

Réalisé par Christopher McQuarrie, le septième volet de Mission impossible est attendu en salle en mai 2022, après plusieurs reports. Il réunira à l'écran Tom Cruise ainsi que les acteurs Simon Pegg, Hayley Atwell et Vanessa Kirby.