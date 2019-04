publié le 10/04/2019 à 15:16

"Il te faut prendre ta place dans le cycle de la vie." Le Roi Lion, sorti en dessin animé en 1994, revient sur grand écran et en live action (en prises de vue réelle) le 17 juillet 2017. Une nouvelle bande-annonce qui donne l'eau à la bouche est sortie mercredi 10 avril 2019.



Si le premier trailer montrait la scène culte de la présentation du nouveau-né Simba, fils du roi Mufasa, porté par le sage Rafiki, aux animaux de la savane. Cette-fois-ci, on découvre des images plus sombres, dans le repère du balafré Scar (dont la voix est celle de Chiwetel Ejiofor dans la version anglaise). Des scènes qui font froid dans le dos très vite balayées par l'immensité d'un paysage et un bande-son tout aussi grandiose.



Et à la fin de ce trailer, comme une cerise sur un gâteau, on peut apercevoir en filigrane le duo mythique de Timon et Pumba, élancé dans la savane, les pas rythmés par la célèbre et sifflotante chanson Le lion est mort ce soir.

La chanteuse Beyoncé sera à l'affiche de ce nouveau Roi Lion. Elle donne sa voix à Nala, l'amie d'enfance du lion Simba. Alors que ce sera James Earl Jones qui reprend son rôle dans le film d'animation en tant que Mufasa ce sera Jean Reno qui s'occupera de la version française.