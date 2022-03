VIDEO - "Jujutsu Kaisen 0" : une avant-première gâchée par un public "trop agité"

Il y a les spectateurs qui exigent un silence absolu lorsque le film commence. Les fans qui aiment vivre pleinement leurs émotions en s'exclamant et applaudissant. Et il y a ceux qui viennent simplement pour se défouler. Lorsque ces trois publics se rencontrent, ça peut faire quelques étincelles.

Le 13 mars 2022, le Grand Rex à Paris proposait des séances pour découvrir en avant-première le très attendu film d'animation japonais Jujutsu Kaisen 0. Après plusieurs séances qui se sont parfaitement déroulées dans l'après-midi, un public bien moins sage est venu perturber la projection de 20h30.

Applaudissements nourris, hurlements, lumières de téléphones portables, spectateurs bondissants torses nus... Le Grand Rex ressemblait plus à une tribune d'ultras qu'à une salle de cinéma provoquant l'indignation de nombreux fans.

Le Grand Rex, manifestement agacé par ce comportement, a publié un communiqué le 14 mars 2022 pour éteindre le débat entre communautés de fans qui faisait rage depuis plusieurs heures sur les réseaux sociaux.

"Après trois séances qui se sont parfaitement déroulées le dimanche 13 mars, la séance de 20h30 de Jujutsu Kaisen 0 a eu un public beaucoup trop agité, note l'établissement. Nous sommes ravis que la communion des fans se fasse pendant les événements et nous sommes fiers que notre cinéma, unique par sa taille et sa capacité d'accueil, génère une ambiance exceptionnelle. Mais il y a une différence entre partager sa joie et faire n'importe quoi. Malheureusement, au fil des années, certaines personnes dans le public des animés japonais ne comprennent pas cette différence. Nous serons donc dans l'obligation de réagir plus fermement à la prochaine soirée".

Ces phénomènes de liesse et d'excitation générale ne sont pas nouveaux. D'autres films fondés sur des licences puissantes provoquent ces scènes. On se souvient par exemple de séances très agitées pour My Hero Academia: World Heroes Mission, Demon Slayer: Le Train de l'infini, Dragon Ball Super: Broly. Les animés japonais ne sont pas les seuls à être touchés par le phénomène. On retrouve cette ambiance très particulière pour des films très populaires qui mobilisent un public jeune comme certains films d'horreur, Creed II ou encore Spider-Man: No Way Home (et ses révélations particulièrement fortes). Des hurlements qui exaspèrent le public mais permettent aussi à certains films d'amplifier le buzz autour d'eux.