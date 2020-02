VIDÉO - "James Bond : No Time To Die" : un nouveau teaser haletant diffusé

No Time To Die | NBA All-Star Game TV Spot

publié le 17/02/2020 à 12:25

En attendant une sortie en salle prévue pour le 8 avril, les fans de James Bond peuvent patienter avec le court mais riche teaser de 30 secondes mis en ligne dimanche 16 février. Si bien entendu on y voit Daniel Craig dans le costume (impeccable) du célèbre agent, Rami Malek s'y dévoile un peu plus.

L'interprète de Freddie Mercury dans Bohemian Rhapsody campera le méchant, l'ennemi de James Bond dans Mourir peut attendre (No Time To Die). Sera-t-il Dr No ? La question reste en suspens. Ana de Armas jouera la James Bond Girl, avant de se mettre dans la peau de Marylin Monroe dans le biobic que diffusera Netflix en 2021.

Lashana Lynch sera également un nouveau visage de cette saga qui verra Daniel Craig jouer une dernière fois le rôle de James Bond. Le prochain épisode clôturera la série débutée par Skyfall, avec Léa Seydoux, Ralph Finnes et Christoph Waltz de retour dans la peau des personnages campés précédemment.