Vincent Cassel et Tina Kunakey sont parents d'une petite fille

Vincent Cassel et sa compagne le mannequin Tina Kunakey

publié le 20/04/2019 à 08:50

Huit mois après leur mariage dans les Pyrénées-Atlantiques, Vincent Cassel et Tina Kunakey sont devenus parents de leur premier enfant, une petite fille. C'est sur Instagram que l'acteur de 52 ans a annoncé l'heureux événement.



Sur la photo publiée, on ne voit ni les parents, ni le bébé mais une magnifique cascade au milieu de la jungle amazonienne. À première vue, rien à voir avec la nouvelle, mais la lecture de la légende nous en dit plus sur le prénom de la petite fille.

"Amazonie est née", écrit en effet Vincent Cassel. Le premier enfant du couple s'appelle donc Amazonie ! Une nouvelle saluée par de nombreuses personnalités qui ont félicité le couple dans les commentaires, comme Michel Denisot, Mouloud Achour, Red Kateb ou encore Adèle Exarchopoulos.

À 22 ans, c'est la première fois que Tina Kunakey devient maman. En revanche, Vincent Cassel est déjà papa de deux filles, Deva et Léonie, qu'il a eues avec Monica Bellucci.