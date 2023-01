Le film est attendu en salle le 1er février 2023. Marion Cotillard et Vincent Cassel reviennent sur le tournage de Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu, réalisé par Guillaume Canet. Ils incarnent respectivement Jules César et Cléopâtre au côté du réalisateur, qui prend le rôle d'Astérix, et de Gilles Lellouche dans celui d'Obélix.

"J'ai grandi avec les bandes dessinées d'Astérix et Obélix, mon père avait toute la collection", confie Marion Cotillard au micro de RTL. Idem pour Vincent Cassel : "Ça a toujours été présent, ça fait partie de ma culture". L'acteur de 56 ans espère participer à un "film populaire" : "Astérix et Obélix, c'est vraiment quelque chose que les gens connaissent, et c'est même une représentation de la France à l'internationale".

Dès l'essayage des costumes, Vincent Cassel a travaillé sa ressemblance avec le Jules César de la saga de Uderzo et Goscinny : "Le souvenir que j'avais de la bande dessinée, c'est qu'il avait des petites cuisses. Comme c'est mon cas, j'ai demandé à ce que l'on remonte ma jupe, ça donnait un côté un peu ridicule au personnage".

Pour son rôle de Cléopâtre, Marion Cotillard, elle, a plutôt trouvé l'inspiration du côté du cinéma français : "J'aimais bien le look qu'avait Mimi Coutelier dans 'Deux heures moins le quart avant Jésus Christ'", explique l'actrice de 47 ans. La reine d’Égypte vivra dans ce film une "crise de couple, comme tout le monde", avec Jules César, explique Vincent Cassel. Marion Cotillard précise qu'il s'agit de "deux gros égos, de personnes qui n'aiment pas lâcher les choses".

