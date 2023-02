Astérix et Obélix, des personnages cultes nés il y a plus de 60 ans

Astérix et Obélix ont deux papas : René Goscinny, leur scénariste, et Albert Uderzo, leur dessinateur. Deux copains qui, en seulement 15 minutes, ont eu l'idée de piocher dans les manuels d'histoire pour s'inspirer de nos ancêtres les gaulois.

L'irréductible petit Gaulois apparait en 1959, époque où les grands et beaux héros américains font fureurs. Mais René Goscinny et Albert Uderzo décident de faire tout le contraire, à travers le personnage d'Astérix, un petit héros au gros nez, un peu difforme. Les deux auteurs ont expliqué s'être ensuite inspiré du tempérament des Français : critique, un peu râleur et qui aime la bonne nourriture.

En 1977, René Goscinny décède. Mais l'univers de ses deux gaulois, lui, continue de s'étendre. Les BD d'Astérix et Obélix sont aujourd'hui vendues à plus de 400.000 millions d'exemplaires et traduites dans plus de 100 langues différentes. Si les deux personnages ont traversé les époques, c'est aussi grâce à leur entrée dans le cinéma dès 1967, avec Astérix le Gaulois. Au total, Astérix et Obélix ont été incarnés dans 16 films. Certains ont connu un succès renversant, comme Astérix et Obélix : mission Cléopâtre, qui a cumulé plus de 14 millions d'entrées rien qu'en France.

