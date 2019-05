"Vernon Subutex" : Virginie Despentes flingue l'adaptation de Canal+

publié le 17/05/2019 à 08:15

Le moins que l'on puisse dire c'est que Virginie Despentes a peu goûté l'adaptation télévisée de sa saga à succès : "Vernon Subutex". L'histoire d'un ancien disquaire parisien qui se retrouve à la rue et qui renoue avec une galerie de personnages lui vouant un véritable culte.



Adaptée par Canal +, la série qui est diffusée depuis début avril, n'a pas trouvé grâce aux yeux de sa génitrice, qui a confié sa déception à Society. En cause notamment selon elle : la réalisatrice Cathy Verney et le co-scénariste Benjamin Dupas. "Au début, j’ai accepté de bosser dessus parce que la réalisatrice avait fait un truc qui s’appelait ‘Hard’, que j’avais pas trouvé horrible. Mais au bout de trois mois, ça s’est délité”, explique-t-elle.



"Ils n'avaient aucune idée de rien, la seule chose à laquelle ils tenaient, c'était que Vernon doive plus de deux ans de loyer", poursuit Virginie Despentes. 'Mais pourquoi est-ce-que vous voulez qu'il doive deux ans de loyer ? C'est très rare de rester deux ans sans se faire expulser, dans un logement en plein Paris !'", ajoute-t-elle.



Une “douche de thunes”

Une approche réductrice de son héros, incarné à l'écran par Romain Duris, que l'écrivaine estime être une "vision du prolétariat par la bourgeoisie". Fidèle à son franc-parler, Virginie Despentes reconnaît avoir touché une “douche de thunes” pour les droits de ses livres et n'hésite pas à balancer directement sur la réalisatrice de la mini-série en dix épisodes.

“C’est la sœur d’un très haut placé de Vivendi, très, très proche de Bolloré (ndlr : dirigeant de Canal +). Ça, je l’ai compris quand on a commencé à travailler, et tu te rends vite compte qu’il n’y a pas de discussion possible : toi, tu vas partir, et elle va rester faire ce qu’elle veut. Et c’est ce qui s’est passé”, résume l'écrivaine.



Virginie Despentes assure néanmoins avoir de la compassion pour Cathy Verney et la situation inconfortable qui a découlé de ces divergences créatives : “La pauvre, elle habite dans mon immeuble. Je la terrorise depuis un an et demi avec ma ‘désagréabilité’.