Tournoi des Six Nations : bientôt une série sur Netflix ?

Le XV de France a remporté le dernier Tournoi des Six Nations, en mars 2022.

Les rugbymans Antoine Dupont et Romain Ntamack sont les invités de Marion Calais

Le prochain Tournoi des Six Nations devrait être scruté par les caméras de Netflix. Après le succès de Formula 1 : Drive to Survive, la plateforme de streaming pourrait tenter un nouveau coup de force avec le rugby cette fois-ci. Cette rumeur, issue de la presse britannique, a déjà tourné auprès des joueurs.

"Ça a été évoqué très récemment, on a eu un mail qui est passé", assure l'international français Antoine Dupont, invité sur RTL. "Je ne peux pas vous en dire plus, je n'en sais moi-même pas plus", ajoute-t-il.

Antoine Dupont et son coéquipier Romain Ntamack sont tous les deux bien habitués aux caméras. La nouvelle plateforme de streaming Paramount+ a diffusé les quatre premiers épisodes de la série Le Stade. Celle-ci dévoile les coulisses du Stade toulousain avec le double sacre en 2021, Top XIV et Coupe d'Europe, mais aussi les difficultés la saison suivante.

