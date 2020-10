"Top Gun" : les secrets du tournage mouvementé du film avec Tom Cruise

publié le 30/09/2020 à 07:33

Ils ont marqué à jamais la grande histoire du 7e art. Ils nous ont fait vibrer, émus, émerveillés… Leurs scènes sont gravées dans nos mémoires. Dans son podcast Les Films mythiques, Thierry Chèze, journaliste cinéma, vous propose de découvrir les petites histoires derrière ces œuvres qui ont marqué vos souvenirs de spectateur.

Dans ce premier épisode de la saison 2 des Films mythiques, Thierry Chèze dévoile les secrets de fabrication d'un grand classique des années 80 : Top Gun, de Tony Scott. Les aventures d’une jeune tête brûlée (Tom Cruise alias Maverick), élève très doué d'une école réservée à l’élite de l’aéronavale américaine, qui va tomber sous le charme de son instructrice (Kelly McGillis).

À l'origine de cette histoire qui affolera les compteurs des box-office du monde entier, on trouve un article du magazine California décrivant le quotidien de l’école de l’aéronavale de San Diego. Et plus particulièrement une photo d’avions de chasse qui l’illustre et saute aux yeux du producteur Jerry Bruckheimer : "On dirait La Guerre des étoiles sur Terre".

Produit pour 15 millions de dollars, le film a rapporté plus de 350 millions de dollars. Un succès tel que que le nombre de jeunes Américains souhaitant s’engager dans une formation militaire de pilote progressera de 500 % après la sortie du long-métrage.

