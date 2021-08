"The White Lotus" (OCS) : la mini-série inclassable qui va vous obséder

"Tu as une bonne série à me recommander ?" La question est devenue un grand classique des discussions entre amis, et "The White Lotus" pourrait bien devenir la réponse idéale. La mini-série, créée par HBO et diffusée en France sur OCS depuis cet été 2021, a de nombreux atouts pour devenir la recommandation idéale.

Tout d'abord, il s'agit d'une mini-série. En général, conseiller une série brève est plutôt un atout. Pas besoin d'y consacrer des semaines et des mois, on ne se sent pas en décalage avec le reste du public... Les mini-séries sont des longs films et un format de plus en plus apprécié (Chernobyl, I May Destroy You, The Queen's Gambit, Normal People ou encore The Night Of comptent parmi ces petits joyaux). Mais The White Lotus est une série incroyablement difficile à résumer d'une phrase...

Le pitch est en effet tellement simpliste que cette série pourrait paraître terriblement morne et plate. The White Lotus raconte l'arrivée d'un groupe de riches touristes dans un hôtel de luxe hawaïen. C'est tout. Il n'y a pas de blagues, de secrets de famille, de serial killer, d'agent du FBI, de fantôme... Vous allez simplement suivre une petite dizaine de jours de vacances d'une poignée de clients et leurs interactions avec le personnel dévoué de l'hôtel qui porte le nom de la série. Les enjeux paraissent terriblement limités, et pourtant, cela ne retire rien au génie du scénario et du script.

Un cercueil en amuse-bouche

Pour donner envie aux téléspectateurs les plus réfractaires, The White Lotus nous fait un petit cadeau, histoire de créer le suspense. La série nous promet une fin dramatique puisque le pilote s'ouvre sur l'épilogue, où deux touristes annoncent qu'il y a eu un mort au White Lotus. Qui, quoi, comment, pourquoi ? Il faut attendre le 6e et dernier épisode pour découvrir le fin mot de l'histoire. Mais ce n'est pourtant pas là qu'est l'intérêt de la série, même si ce secret permet d'établir une tension suffocante tout au long de cette première saison...

La mini-série de Mike White (le papa d'Enlightened avec Laura Dern) brille avant tout par ses dialogues ciselés, situations improbables et son casting magnétique. On retrouve à l'affiche des visages bien connus : Murray Bartlett (Looking et bientôt The Last of Us), Connie Britton (Friday Night Lights, Dirty John, American Crime Story), Jennifer Coolidge (La revanche d'une blonde, 2 Broke Girls), Alexandra Daddario (Percy Jackson), Sydney Sweeney (Sharp Objects, Euphoria, Once Upon A Time in Hollywood).

L'esprit "Parasite"

Plusieurs duels se jouent entre certains clients et les membres du personnel. Il y a un couple de jeunes mariés, une famille et une quinqua célibataires qui débarquent au White Lotus. Ils sont accueillis par le manager de l'hôtel, la cheffe du spa et toute une armée de petites mains.

La série joue habillement sur les codes de la comédie et du drame pour obtenir, au final, un cocktail déstabilisant et jouissif, très proche du film Parasite de Bong Joon Ho. Les petits conflits mesquins entre membres d'une même famille, dans un couple, entre clients et le personnel nous font rire avant de déborder allègrement sur des sujets beaucoup plus fondamentaux : addiction, jalousie, vengeance, néocolonialisme et implacable lutte des classes.

Un élément central nous fait comprendre que même si nous rions de certaines situations, nous ne devrions pas, que quelque chose de plus grave se trame : la musique. Elle n'est ni sombre, ni légère, juste inquiétante. Le thème du générique revient régulièrement ajouter une bonne dose d'angoisse et de malaise à certaines scènes. C'est cette escalade dans le stress, le fait que chaque petit affront puisse devenir la goutte d'eau de trop qui fait de The White Lotus un ouvrage si fascinant.

Des dialogues d'une rare fraîcheur

Par ses thèmes, The White Lotus est aussi l'une des séries les plus modernes. Les personnages des jeunes adultes offrent par exemple un voyage parfait dans la pensée et les réflexes de Génération Z (personne née entre 1995 et 2010). Les questions éthiques, les contradictions de l'époque... Tout vient joliment se percuter devant vos yeux à grand coup de référence sur l'ASMR ou la cancel-culture.



The White Lotus est comme un gigantesque accident ferroviaire que l'on observerait, au ralenti, sans pouvoir détourner les yeux. Si les premiers épisodes oscillent franchement du côté de la comédie noire, un peu intellectuelle, The White Lotus se métamorphose, grâce à ces insupportables clients très privilégiés, en une critique sociale acerbe mais pas caricaturale pour autant. Chaque riche est lié à une personne plus modeste (la jeune mariée, l'amie de la fille de la famille, la masseuse....) qui sont à la fois envieux, paralysés et profondément dégoutés par l'attitude des plus fortunés. Ce sont ces duels et ces non-dits qui font tout le sel de la série.



Le phénomène entourant The White Lotus est tel que la série va avoir droit à une deuxième saison. Il faudra abandonner le casting et le cadre de cet hôtel hawaïen pour une toute nouvelle histoire a prévenu HBO. "Le prochain chapitre de The White Lotus laissera Hawaï derrière lui et suivra un autre groupe de vacanciers alors qu’ils se rendent dans une autre propriété de White Lotus et s’installent temporairement parmi ses habitants", a déclaré la chaîne dans un communiqué. Pour l'heure, vous pouvez déguster The White Lotus sur OCS en France. L'épisode final de la saison 1 sera diffusé le 16 août 2021.