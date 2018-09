publié le 07/09/2018 à 16:36

Il s'agit d'un des événements phares de la rentrée culturelle. Les 22 et 23 octobre prochains, l'un des plus grands acteurs américains montera sur les planches du Théâtre de Paris. Al Pacino viendra présenter son spectacle An evening with Pacino, dans la salle appartenant au groupe de commerce en ligne vente-privee.com. Pour raconter les dessous de cette venue, le PDG du site Jacques-Antoine Granjon était l'invité de RTL ce vendredi 7 septembre.



"Je vais rendre à César ce qui est à César, c'est mon associé Richard Caillat" qui a œuvré, explique le dirigeant au micro de RTL. Un projet qui remonte aux débuts de leur association, en 2013. "En 2013, Richard m'a dit 'je rêve de faire venir la plus grande star américaine sur scène, Al Pacino'". Cinq ans après, le rêve est devenu réalité : "C'est ça qui me plaît dans cette aventure", témoigne Jacques-Antoine Granjon.

Les places seront vendues en exclusivité sur le site vente-privee.com, à partir du 11 septembre à 7 heures. Les prix commencent à 90 euros. "Chez vente-privee, on n'a jamais dépensé un seul euro en publicité directe, je ne crois plus à ce genre de publicité. On a fait une publicité en résonance. Aujourd'hui, quand vous m'invitez à parler d'Al Pacino, c'est une résonance", raconte le PDG pour expliquer la démarche commerciale.