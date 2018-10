publié le 11/10/2018 à 13:19

Préparez-vous à trembler. Les premières images de Simetierre, l’adaptation cinématographique du roman de l'écrivain américain Stephen King, ont été dévoilées, mercredi 10 octobre 2018, dans une bande-annonce. Entre forêts angoissantes, cimetières et présences mystérieuses, tous les éléments du livre de l'auteur à succès sont présents.



Le film met en avant Louis Creed, sa femme Rachel et leurs deux enfants. Tous les quatre quittent la ville de Boston pour la quiétude d'une petite région rurale du Maine. Près de leur nouvelle maison se situe un mystérieux cimetière, caché au fond des bois. De nombreux incidents tragiques vont se succéder et ainsi venir perturber l’équilibre de la famille.

L'histoire avait déjà été portée sur grand écran en 1989, par Mary Lambert. Cette nouvelle adaptation est désormais entre les mains de deux réalisateurs américains : Dennis Widmyer (Holidays) et Kevin Kolsch (Starry Eyes), avec au casting Jason Clarke (First Man - le premier homme sur la Lune), John Lithgow (Interstellar) et Amy Seimetz (Alien: Covenant). Le film est prévu pour le 1er mai 2019 dans les salles obscures, soit seulement quatre mois avant la sortie du très attendu Ça 2.