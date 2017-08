publié le 10/08/2017 à 17:20

La reine Elizabeth II n'est pas au bout de ses surprises. Netflix a dévoilé ce jeudi 10 août la bande-annonce de la saison 2 de la série britannique The Crown, qui s'intéresse au règne de la monarque britannique. Alors que la première saison évoquait le décès du roi George VI et les premiers pas d'Elizabeth Windsor en tant qu'Elizabeth II, ces nouveaux épisodes promettent encore plus de tensions au sein de la famille royale et dans le pays tout entier.



On y voit la reine Elizabeth affronter son mari le prince Philip, "un esprit libre", comme le dit son Premier ministre Anthony Eden, et regretter le comportement de sa mère et de sa sœur, la princesse Margaret. Cette nouvelle saison fait un saut dans le temps puisque la reine évoque ses "dix ans de règne", alors que nous la laissions après trois ans à la tête du Royaume-Uni.

La saison 2 de The Crown va donc suivre les affres de la politique britannique de la fin des années 1950 au début des années 1960. Elizabeth II réussira-t-elle à concilier les intérêts de sa famille avec ceux de son pays ? Rendez-vous sur Netflix le 8 décembre prochain.