29/12/2016

Aucun mot, mais une succession de plans très courts sur les personnages principaux, qui donnent envie d'en voir plus. Voilà ce que propose le tout premier trailer de la saison 3 de Broadchurch, la série policière britannique qui avait battu tous les records : 5 millions de téléspectateurs sur France 2 pour le final de la saison 2, en 2015.



Que voit-on dans ces premières images ? Les fameuses falaises de Broadchurch, d'abord, là où tout a commencé dans la saison 1, lorsque le corps sans vie du petit Danny Latimer a été retrouvé, déclenchant une sombre période pour la minuscule ville côtière. L'inspecteur Alec Hardy, joué par David Tennant, contemple la mer. On aperçoit ensuite brièvement son acolyte, le lieutenant Ellie Miller, toujours interprétée par Olivia Colman, les bras croisés. Puis le prêtre, Paul Coates (Arthur Darvill), visiblement inquiet, au téléphone.

Des rebondissements dans l'affaire Latimer ?

Tout s'enchaîne alors du côté de la famille Latimer : le père du petit Danny lève les yeux vers Tom Miller, ami de son fils et fils du lieutenant Miller. L'adolescent marche dans le tribunal, entouré de ses avocats. Sa mère, tremblante et les larmes aux yeux, est aperçue dans une salle du palais de justice. Faut-il comprendre que l'affaire Latimer est relancée ?



(Spoiler si vous n'avez pas vu la saison 2) Souvenez-vous : à la fin de la saison 2, son mari, Joe, avait finalement été déclaré par la justice non-coupable d'avoir tué Danny, mais avait été banni de Broadchurch par la population. Enfin, l'inspecteur Hardy semble bien fatigué, fermant les yeux à la fin de la vidéo. Encore des soucis avec son coeur ?



Cette 3e saison de Broadchurch sera la dernière. Selon son créateur, Chris Chibnall, elle racontera "une nouvelle et captivante histoire testant la force de la communauté et de ses habitants". Elle sera diffusée en 2017 sur la BBC. France 2, qui en assure la diffusion françase, n'a pas encore dévoilé son calendrier. La chaîne en a aussi tourné une version française, Malaterra, diffusée en 2015. Une chose est sûre : les fans sont impatients de connaître la suite des aventures de la petite ville de Broadchurch, 2 ans après la saison 2.