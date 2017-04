publié le 12/04/2017 à 12:09

Claire Foy et The Crown, c'est bientôt terminé. L'interprète de la reine Elizabeth dans la série Netflix devra céder sa couronne et ne jouera pas dans la troisième saison. Une information dont l'actrice était bien consciente dès le départ.



Cette série retrace à la vie de Elizabeth II, reine depuis plus d'un demi-siècle, de ses 25 ans à nos jours. Ce sont donc près de 60 années de la vie de la monarque qui sont mises en scène pour le plus grand plaisir des fans de la famille royale. Comme la troisième saison va faire un bond de plusieurs années en avant, Claire Foy mais aussi Matt Smith, qui campe le rôle du Prince Philip, vont devoir céder leur place à des acteurs plus âgés, afin qu'ils puissent coller parfaitement au vieillissement des personnages.

L'interprète de la reine était au fait de cette décision dès le départ et a même fait part d'un certain soulagement. "Ce n'est pas un choc, nous le savions dès le début et, c'est peut être bizarre à dire, mais c'est aussi un avantage, a-t-elle confié à Radio Times. Pour un acteur, il n'y a rien de pire que de s'entendre dire qu'on va en prendre pour sept ans (au moins six saisons annoncées, ndlr). Vous vous imaginez jouer sept ans la même personne ? Et puis, c'est un rôle exigeant, le tournage est long, il dure neuf mois. Ça vous fait renoncer à beaucoup de choses dans la vie". Pour l'heure, le nom de la remplaçante de Claire Foy n'est pas encore connu.