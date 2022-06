"Squid Game", saison 2 : Netflix fait de premières révélations officielles

Le feu vert est officiel. Personne n'avait de doute sur le retour de la série coréenne phénomène Squid Game. Le créateur avait annoncé avoir besoin de plus de temps et de moyens s'il devait offrir une suite à son jeu mortel. Manifestement, il a été exaucé. Hwang Dong-Hyuk, l'homme qui a réalisé, écrit et produit (seul ou presque) la première saison a publié un petit message pour annoncer la couleur.

"Il a fallu 12 ans pour créer la première saison de Squid Game, mais il n'a fallu que douze jours pour qu'elle devienne la série Netflix la plus populaire de tous les temps. En tant que scénariste, réalisateur et producteur, je tiens à remercier les fans du monde entier. Merci d'avoir regardé et aimé notre série", écrit le cinéaste en préambule.

Dans la seconde partie de son message, il donne quelques noms de personnages que l'on retrouvera dans la saison 2. Il donne, par la même occasion, quelques pistes scénaristiques. "Seong Gi-hun (le personnage principal incarné par Lee Jung-jae) sera de retour", écrit-il. L'agent masqué qui sert de grand méchant (Hwang In-ho joué par Lee Byung-hun) aussi. L'homme au costume qui propose de jouer au ddakji (le jeu dans lequel vous devez retourner une enveloppe et qui sert de recruteur pour Squid Game) aussi. "Nous vous présenterons le petit ami de Young-hee, Cheol-su", précise Hwang Dong-Hyuk.

Reste à attendre la date de sortie de cette saison 2 et les premières images qui ne manqueront pas d'aiguiser notre intérêt. Hwang Dong-Hyuk semble néanmoins déterminé à prendre son temps pour concevoir une suite à la hauteur des attentes du public. Il nous faudra certainement être patients...

