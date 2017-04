Bradley Cooper et Irina Shayk sont parents pour la première fois

publié le 10/04/2017 à 10:56

C'est une heureuse nouvelle pour Bradley Cooper et sa compagne Irina Shayk. Les deux stars sont parents depuis 15 jours, selon le site américain People. Très discret sur sa vie privée, le couple n'a pas encore annoncé la bonne nouvelle, ni le sexe du bébé. Mais, selon People, "la mère et l'enfant se portent bien". La grossesse du mannequin qui défile régulièrement pour la marque de lingerie Victoria's Secret avait été annoncée en novembre dernier. Son "baby bump" avait alors été observé pendant l'un des défilés de la marque.



Bradley Cooper et Irina Shayk sont en couple depuis deux ans. C'est lors d'une soirée à la Fashion Week de Paris en mars dernier qu'ils ont officialisé leur relation avec un tendre baiser sur le tapis rouge. "Ils s'entendent à merveille. Irina est très proche de la mère de Bradley, elles se voient même quand il n'est pas là. Ils veulent tous les deux des enfants et ils en ont déjà parlé", confiait à l'époque ne source proche du couple à E ! Online. Leur bonheur est donc à son comble après ce premier bébé.