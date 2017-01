Le "Royal Mail", l'opérateur postal anglais, va éditer au printemps prochain une série de timbres à l’effigie du chanteur disparu le 10 janvier dernier. Une première.

25/01/2017

Comme David Bowie le chantait dans le titre Blue Jean : "somebody send me" ("quelqu'un m'envoie"). Le chanteur ne pensait pas si bien dire puisque la poste du Royaume-Uni s'apprête à éditer une série de 10 timbres à son effigie, "comme un hommage à l'une des œuvres musicales et des figures culturelles les plus influentes de tous les temps", peut-on lire sur le site du Royal Mail. La compagnie postière d'outre-Manche, a annoncé que les images seraient mises en vente au printemps prochain.



Pour la première fois de son histoire, le Royal Mail consacre une série de timbres à un artiste, un an après la disparition de la popstar britannique, le 10 janvier dernier. David Bowie sera donc honoré de dix images différentes, qui reprennent ses plus grands succès. Les couvertures de six albums du chanteur, et quatre photos de concerts orneront la série d'images à collectionner.



De quoi faire le bonheur des collectionneurs et des fans de David Bowie, qui pourront acheter la série de timbres dès le 14 mars 2017, sur le site du Royal Mail, et dans 7.000 bureaux de postes en Angleterre.