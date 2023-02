Steven Spielberg : ces films qui ont fait de lui un réalisateur mythique

ON VOUS EN REPARLE - Les trois films de Steven Spielberg qui ont marqué sa carrière

"Deux notes et vous avez un méchant", dit Jack Black dans le film The Holiday. Un excellent résumé des Dents de la mer, marqué par la musique de John Williams : mythique, angoissante, immédiatement reconnaissable ... qui introduit un requin sanguinaire avec une gueule et des dents énormes.

Le film s’appelle d’ailleurs Jaws en anglais, Les mâchoires. Ce film, sorti en 1975, est le premier grand classique de Steven Spielberg.

Les Dents de la mer est un carton au box-office : 500 millions de dollars de recettes et trois Oscars dont celui de la meilleure musique … Merci aux deux notes de John Williams.

"E.T. l'Extraterrestre", sorti en 1982

Autre créature, cette fois-ci imaginaire. E.T. l'Extraterrestre, sorti en 1982. Steven Spielberg n'a que 34 ans. Et cette histoire d'une amitié entre un garçon et une créature venue de l'espace remporte immédiatement tous les suffrages.

On parle d’un "film miracle", d’un "conte de fées de l’an 2000". À sa sortie, E.T. rapporte un milliard de dollars par jour à Steven Spielberg, peut-on entendre sur RTL. Le film obtiendra quatre Oscars.

Pour la petite anecdote, le scénario a été écrit par une certaine Melissa Mathison, qui sera durant 21 ans la femme d’Harrison Ford.

"Jurassic Park" en 1993

Onze ans plus tard, Spielberg renoue avec l'effroi et le merveilleux avec Jurassic Park et ses terrorisants dinosaures.

Comme le requin des Dents de la mer et E.T., les créatures sont des animatroniques, des robots réalistes. Le film remporte trois Oscars dont celui des meilleurs effets visuels. Là aussi, Steven Spielberg en met plein la vue.

Tout comme les Dents de la mer, le succès sera tel que plusieurs suites sortiront, la première réalisée par Steven Spielberg puis d’autres réalisateurs. Et à la musique ? John Williams bien sûr !

