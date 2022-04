"Halo" (Canal+) : que vaut la série produite par Steven Spielberg ?

C’est une adaptation que les fans attendaient depuis presque 10 ans, Halo, l’adaptation de l’un des jeux vidéo les plus cultes au monde et aussi les plus rentables. Plus de 80 millions d’exemplaires vendus dans le monde depuis le lancement de ce jeu de tir à la première personne. Et plus de 5.5 milliards d’euros de ventes de produits dérivés. D’autant plus dingue que, sur console, Halo est un jeu exclusif à la Xbox, la machine de chez Microsoft, avec laquelle il fut d’ailleurs lancé en 2001.



2001, Odyssée de l’espace d’ailleurs puisque Halo, c’est un jeu qui se déroule en 2552, une époque où la Terre existe encore et où les Terriens doivent faire face à une alliance extraterrestre, l’Alliance Covenant. Mais pour nous défendre, il y a des super-soldats les Spartans… Mais l'intrigue est plus complexe qu'une bataille entre les bons et les méchants, ce n'est pas pour rien qu'Halo a donné naissance à 28 romans, des dessins animés, des comics et, bien sûr, 14 jeux vidéo différents.

Halo est un peu considéré un peu comme le Star Wars des jeux vidéo… Pour vous donner un petit ordre d’idée, c’est l’un des meilleurs potes de George Lucas qui est aux commandes de la série télé Halo : Steven Spielberg. En 2003 déjà, Peter Jackson, le réalisateur du Seigneur des Anneaux avait été approché mais, quitte à parler d’extraterrestre, on a préféré confier le bébé au papa de E.T. Il a fallu presque 10 ans pour aboutir. Spielberg est un peu du genre tatillon, il a choisi lui-même les scénaristes, le réalisateur, les décors, les effets visuels, c’est tout juste s’il faisait pas le menu de la cantine pendant le tournage. Et évidemment, c’est lui qui a décidé qui jouerait le mythique héros, le chef des Spartans, le Masterchief John 117, considéré comme l’un des plus grands héros de l’histoire des jeux vidéo, derrière Mario, Sonic et Lara Croft.

Le Masterchief, c’est quand même le premier personnage de jeu vidéo à être entré chez Madame Tussaud, le Musée Grévin anglais. C’est donc le Canadien Pablo Schreiber qui l’incarne, on l’avait découvert dans The Wire et Orange is the new black. Précisons que si vous n’avez jamais joué de votre vie à Halo, ça ne vous empêchera en rien de regarder la série et de la comprendre. D’un autre côté, c’est pas la peine d’avoir fait Bac +5 pour voir des soldats défoncer des aliens en mode "retourne dans ta planète" ou façon Les Trois Mousquetaires, "un pour tous, tous bourrins" ! Oui Halo ne fait pas dans la finesse mais d’un autre côté, ce n'est pas ce qu’on lui demande ! Les premiers épisodes sont à retrouver jeudi 28 avril sur Canal.