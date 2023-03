"Scènes de ménages" : l'actrice Marion Game est morte à 84 ans

La comédienne Marion Game, qui incarnait Huguette dans la série à succès de M6 Scènes de ménages, est morte jeudi 23 mars à l'âge de 84 ans, après une longue carrière au théâtre, à la télévision et au cinéma, a annoncé sa fille à l'AFP ce vendredi. Aux côtés de Gérard Hernandez, alias Raymond, ils jouaient un couple de personnes âgées, présents dès la première saison de cette série emblématique de la télévision française.

Elle s'est éteinte jeudi en fin d'après-midi à son domicile en région parisienne, a indiqué sa fille, Virginie Ledieu, également comédienne. "C'est dans la tendresse et l'affection des siens qu'elle est partie rejoindre les étoiles", a-t-elle déclaré à l'AFP.

Marion Game était une figure familière des années 70/80. Au cinéma, on l'a notamment vue dans Le Cri du cormoran le soir au-dessus des jonques de Michel Audiard (1971) ou Parking de Jacques Demy (1985). À la télé, elle a joué entre autres dans Les Brigades du Tigre (1975), Nana (1981) ou, plus récemment, Plus belle la vie (2010-2012).

"C’est avec une immense émotion et beaucoup de tristesse que nous apprenons la disparition de Marion Game", a écrit le groupe M6 dans un communiqué ce vendredi. "Elle avait grandement participé au succès de la série et conquis le cœur des téléspectateurs par son immense talent et son humour. M6 salue la mémoire d’une grande comédienne populaire et partage le chagrin et la peine de ses enfants, de ses petits-enfants, de Gérard Hernandez, des comédiens et de la production de Scènes de Ménages et de ses proches", ajoute le groupe.



