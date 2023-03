Séries Mania : quelles créations vont bientôt arriver sur nos écrans ?

Sujet du jour. L'industrie des séries est un secteur en croissance constante, bouillonnant de projets et égalisant certaines productions cinématographiques en termes d’ambition et de qualité. Ces dernières années, l’essor des séries a changé le paysage télévisuel mondial et français. On a pu encore le vérifier au festival Séries Mania, qui s'est tenu à Lille du 17 au 24 mars 2023.

Pourquoi on en parle ? Quelles sont les séries les plus attendues de 2023 ? Pourquoi les séries viennent-elles de moins en moins des États-Unis ? Pourquoi ce format n'a jamais été aussi attractif ?



Analyse. "Le phénomène séries est mondial. Le format plait. C'est comme mettre vingt terrains de football à disposition des réalisateurs et des créateurs. Le terrain de jeu est vaste, multiple. Une série permet de développer des intrigues, de travailler la psychologie des personnages. Une série de 8 épisodes de 90 minutes, c’est en gros 8 longs métrages", explique Laurent Marsick, journaliste au service culture de RTL.



