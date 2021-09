"Squid Game" (Netflix) : une saison 2 est-elle prévue pour la série coréenne ?

Squid Game est vraiment la série phénomène qui a surpris la planète Netflix en ce mois de septembre. En quelques jours seulement, la création coréenne signée Hwang Dong-hyuk s'est rapidement retrouvée tout en haut du classement des séries les plus regardées sur la plateforme de streaming. Contrairement à certains succès très attendus ou avec une horde de fans préexistants (comme pour The Witcher par exemple), Squid Game ne doit son succès qu'à sa qualité et au bouche-à-oreille. sans compter, bien sûr, l'amour de plus en plus grand du public pour la culture coréenne. BTS ou Parasite sont passés par là...

L'intrigue de Squid Game est telle (et rassurez-vous, nous n'allons pas ici vous spoiler) qu'il semble difficile d'en faire une deuxième saison aussi forte. Le scénario repose sur le concept même des jeux mortels et le message sociétal qui en découle. Répéter le même dispositif narratif pourrait être lassant pour le public. Mais si Squid Game pourrait être une mini-série parfaite ainsi, avec cette conclusion, un peu comme Le Jeu de la dame, il y a une tentation de donner à cet univers une suite. La fin du dernier épisode le permet totalement.

Pour l'heure, le réalisateur Hwang Dong-hyuk n'a pas encore tranché sur la production d'une éventuelle saison 2. Netflix n'a pas non plus profité de son événement Tudum pour dévoiler une quelconque suite de Squid Game. Dans une interview pour le magazine Variety, Hwang Dong-hyuk explique qu'il aura besoin d'aide si une saison 2 devait voir le jour. "Je n'ai pas encore de plan pour développer Squid Game 2. Mais c'est tellement épuisant qu'il faudra que je réfléchisse bien. Si je remets ça, ça ne sera certainement pas tout seul, conditionne-t-il. Il me faudra une équipe de scénaristes et plusieurs réalisateurs".

Les productions de séries utilisent souvent ces dispositifs avec des réalisateurs différents par épisodes et un showrunner qui pilote une équipe créative de plusieurs personnes pour s'assurer de la cohérence du projet à l'échelle d'une saison ou d'une série entière. Rappelons que Hwang Dong-hyuk a réalisé et piloté chacun des épisodes de la saison 1 et, si Squid Game est un succès mondial, l'homme ne semble pas prêt à revivre une expérience professionnelle aussi intense. Nous verrons bien si Netflix lui offre un budget plus confortable.